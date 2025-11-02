Mercury सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Mercury में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States IC3 के लिए प्रति year $260K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $270K है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $260K $237K $23.5K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 16.67 % वर्ष 1 16.67 % वर्ष 2 16.67 % वर्ष 3 16.67 % वर्ष 4 16.67 % वर्ष 5 16.67 % वर्ष 6 स्टॉक प्रकार RSU Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 16.67 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 6th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक ) 7 years post-termination exercise window.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mercury ?