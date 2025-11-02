Mercury सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mercury में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States IC1 के लिए प्रति year $132K से IC4 के लिए प्रति year $293K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $214K है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
वर्ष 1
16.67%
वर्ष 2
16.67%
वर्ष 3
16.67%
वर्ष 4
16.67%
वर्ष 5
16.67%
वर्ष 6
Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
7 years post-termination exercise window.