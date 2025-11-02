कंपनी निर्देशिका
Mercury
Mercury साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

Mercury में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year $203K से $276K तक है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$217K - $262K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$203K$217K$262K$276K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

16.67%

वर्ष 1

16.67%

वर्ष 2

16.67%

वर्ष 3

16.67%

वर्ष 4

16.67%

वर्ष 5

16.67%

वर्ष 6

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

7 years post-termination exercise window.



सामान्य प्रश्न

Mercury में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $276,467 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercury में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $202,583 है।

अन्य संसाधन