Mercury रिक्रूटर वेतन

Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

16.67 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )