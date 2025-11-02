Mercury कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

Mercury में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $141K से $193K तक है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!
16.67%
वर्ष 1
16.67%
वर्ष 2
16.67%
वर्ष 3
16.67%
वर्ष 4
16.67%
वर्ष 5
16.67%
वर्ष 6
Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
7 years post-termination exercise window.