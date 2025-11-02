कंपनी निर्देशिका
Mercury
Mercury कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

Mercury में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $141K से $193K तक है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$153K - $181K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$141K$153K$181K$193K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

16.67%

वर्ष 1

16.67%

वर्ष 2

16.67%

वर्ष 3

16.67%

वर्ष 4

16.67%

वर्ष 5

16.67%

वर्ष 6

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

7 years post-termination exercise window.



सामान्य प्रश्न

Mercury में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $193,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercury में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $141,120 है।

अन्य संसाधन