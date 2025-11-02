Mercury बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Mercury में बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in United States IC2 के लिए प्रति year $150K है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
वर्ष 1
16.67%
वर्ष 2
16.67%
वर्ष 3
16.67%
वर्ष 4
16.67%
वर्ष 5
16.67%
वर्ष 6
Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)
7 years post-termination exercise window.