Mercury बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Mercury में बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in United States IC2 के लिए प्रति year $150K है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा $169K - $193K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $149K $169K $193K $212K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 16.67 % वर्ष 1 16.67 % वर्ष 2 16.67 % वर्ष 3 16.67 % वर्ष 4 16.67 % वर्ष 5 16.67 % वर्ष 6 स्टॉक प्रकार RSU Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 16.67 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक )

16.67 % में वेस्ट होता है 6th - वर्ष ( 16.67 % वार्षिक ) 7 years post-termination exercise window.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mercury ?