Mercury बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Mercury में बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in United States IC2 के लिए प्रति year $150K है। Mercury के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$169K - $193K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$149K$169K$193K$212K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
वेस्टिंग अनुसूची

16.67%

वर्ष 1

16.67%

वर्ष 2

16.67%

वर्ष 3

16.67%

वर्ष 4

16.67%

वर्ष 5

16.67%

वर्ष 6

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercury में, RSUs 6-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 16.67% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

  • 16.67% में वेस्ट होता है 6th-वर्ष (16.67% वार्षिक)

7 years post-termination exercise window.



सामान्य प्रश्न

Mercury in United States में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $212,400 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercury में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $149,400 है।

