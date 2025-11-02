Mercari टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Mercari में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in United States MG4 के लिए प्रति year $113K है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा $190K - $216K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $165K $190K $216K $241K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

