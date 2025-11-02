Mercari सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Mercari में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Japan MG6 के लिए प्रति year ¥32.71M है। मध्यक yearली मुआवजा in Japan पैकेज कुल ¥16.36M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)