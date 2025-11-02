कंपनी निर्देशिका
Mercari
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mercari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mercari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Japan MG1 के लिए प्रति year ¥7.47M से MG4 के लिए प्रति year ¥14.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Japan पैकेज कुल ¥12.22M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MG1
(प्रवेश स्तर)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Mercari in Japan में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥16,765,390 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Japan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥9,775,247 है।

