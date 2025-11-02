Mercari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mercari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Japan MG1 के लिए प्रति year ¥7.47M से MG4 के लिए प्रति year ¥14.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Japan पैकेज कुल ¥12.22M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)