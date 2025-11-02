Mercari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mercari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Japan MG1 के लिए प्रति year ¥7.47M से MG4 के लिए प्रति year ¥14.2M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Japan पैकेज कुल ¥12.22M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( JPY ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mercari ?