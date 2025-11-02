Mercari प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Mercari में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $175K से $239K तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)