Mercari ह्यूमन रिसोर्सेस वेतन

Mercari में औसत ह्यूमन रिसोर्सेस कुल मुआवजा in India प्रति year ₹4.18M से ₹5.83M तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा ₹4.48M - ₹5.28M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹4.18M ₹4.48M ₹5.28M ₹5.83M सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

