Mercari फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Mercari में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in Japan प्रति year ¥8.48M से ¥12.35M तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)