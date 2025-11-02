कंपनी निर्देशिका
Mercari
Mercari फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Mercari में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in Japan प्रति year ¥8.48M से ¥12.35M तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Mercari in Japan में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥12,347,791 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercari में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in Japan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥8,476,026 है।

