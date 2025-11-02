Mercari डेटा साइंटिस्ट वेतन

Mercari में औसत डेटा साइंटिस्ट कुल मुआवजा in Japan प्रति year ¥8.22M से ¥11.45M तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा ¥8.81M - ¥10.37M Japan सामान्य रेंज संभावित रेंज ¥8.22M ¥8.81M ¥10.37M ¥11.45M सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mercari ?