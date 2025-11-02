कंपनी निर्देशिका
Mercari
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • डेटा एनालिस्ट

  • सभी डेटा एनालिस्ट वेतन

Mercari डेटा एनालिस्ट वेतन

Mercari में डेटा एनालिस्ट मुआवजा in Japan MG3 के लिए प्रति year ¥8.74M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें डेटा एनालिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Mercari in Japan में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥11,178,107 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mercari में डेटा एनालिस्ट भूमिका in Japan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥7,834,229 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Mercari के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन