Mercari डेटा एनालिस्ट वेतन

Mercari में डेटा एनालिस्ट मुआवजा in Japan MG3 के लिए प्रति year ¥8.74M है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)