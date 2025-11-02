Mercari चीफ ऑफ स्टाफ वेतन

Mercari में औसत चीफ ऑफ स्टाफ कुल मुआवजा in India प्रति year ₹15.76M से ₹21.58M तक है। Mercari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा ₹17.07M - ₹20.26M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹15.76M ₹17.07M ₹20.26M ₹21.58M सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Mercari में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.32 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mercari ?