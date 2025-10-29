Mendix प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Mendix में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Netherlands पैकेज प्रति year कुल €81.6K है। Mendix के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
प्रति वर्ष कुल
€81.6K
स्तर
hidden
मूल वेतन
€77.7K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€3.9K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Mendix in Netherlands में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €137,034 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mendix में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €81,593 है।

