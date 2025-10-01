कंपनी निर्देशिका
Mend
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Mend सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tel Aviv Metropolitan Area में

Mend में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tel Aviv Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₪456K है। Mend के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Mend
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
₪456K
स्तर
L3
मूल वेतन
₪456K
Stock (/yr)
₪0
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Mend?

₪561K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₪105K+ (कभी-कभी ₪1.05M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Mend in Tel Aviv Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₪670,551. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mend for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Tel Aviv Metropolitan Area is ₪375,908.

