Melio Payments प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Melio Payments में औसत प्रोडक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Israel प्रति year ₪715K से ₪975K तक है। Melio Payments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

₪765K - ₪925K
Israel
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₪715K₪765K₪925K₪975K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Melio Payments में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Melio Payments in Israel में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪975,453 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Melio Payments में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪714,771 है।

