Meituan प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Meituan में औसत प्रोजेक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥997K से CN¥1.42M तक है। Meituan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$158K - $180K
China
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$140K$158K$180K$199K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Meituan?

सामान्य प्रश्न

Meituan in China में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CN¥1,418,118 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Meituan में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in China के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CN¥997,490 है।

