Medallia
Medallia टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Medallia में मध्यक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल A$351K है। Medallia के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
A$351K
स्तर
L6
मूल वेतन
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
बोनस
A$30.8K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
Medallia in United States में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$439,185 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Medallia में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$343,643 है।

