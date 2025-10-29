Medallia सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Medallia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Spain Staff Engineer के लिए प्रति year €83.1K है। मध्यक yearली मुआवजा in Spain पैकेज कुल €83.2K है। Medallia के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
