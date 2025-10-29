Medallia कस्टमर सर्विस वेतन

कंपनी निर्देशिका
Medallia में मध्यक कस्टमर सर्विस मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $270K है। Medallia के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$270K
स्तर
Senior Director
मूल वेतन
$225K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$45K
कंपनी में वर्ष
10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
12 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Medallia in United States में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $277,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Medallia में कस्टमर सर्विस भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $270,000 है।

अन्य संसाधन