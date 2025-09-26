कंपनी निर्देशिका
McLaren Group डेटा साइंटिस्ट वेतन

McLaren Group में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £72.1K है। McLaren Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£72.1K
स्तर
2
मूल वेतन
£67.3K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£4.8K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं McLaren Group?

£122K

