McKinsey सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

McKinsey में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Junior Engineer के लिए प्रति year $131K से Principal Architect I के लिए प्रति year $293K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $185K है। McKinsey के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
