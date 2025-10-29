कंपनी निर्देशिका
McKinsey
  • वेतन
  • साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट

  • सभी साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

McKinsey साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

McKinsey में मध्यक साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $140K है। McKinsey के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
McKinsey
Senior Analyst
Washington, DC
प्रति वर्ष कुल
$140K
स्तर
-
मूल वेतन
$140K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं McKinsey?
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

McKinsey में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $218,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
McKinsey में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $140,000 है।

