McKinsey डेटा साइंटिस्ट वेतन

McKinsey में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States Data Scientist के लिए प्रति year $152K से Principal के लिए प्रति year $248K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $170K है। McKinsey के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें