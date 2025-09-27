कंपनी निर्देशिका
McGraw Hill
McGraw Hill यूएक्स रिसर्चर वेतन

McGraw Hill में मध्यक यूएक्स रिसर्चर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $100K है। McGraw Hill के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
प्रति वर्ष कुल
$100K
स्तर
L2
मूल वेतन
$95K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$5K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं McGraw Hill?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

McGraw Hill in United States में यूएक्स रिसर्चर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $121,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
McGraw Hill में यूएक्स रिसर्चर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $95,000 है।

