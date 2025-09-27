कंपनी निर्देशिका
Mavenir
Mavenir सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Mavenir में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.87M है। Mavenir के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Mavenir
Senior Software Engineer
Gurgaon, HR, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.87M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Mavenir?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

अन्य संसाधन