कंपनी निर्देशिका
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies वेतन

Marsh & McLennan Companies का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $20,586 से उच्च स्तर पर मार्केटिंग के लिए $276,375 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Marsh & McLennan Companies. अंतिम अपडेट: 10/20/2025

डेटा साइंटिस्ट
Median $245K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $89K
अकाउंटेंट
$20.6K

एक्चुअरी
$117K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $65K
डेटा एनालिस्ट
$60.6K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$30.7K
मार्केटिंग
$276K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$95.8K
पार्टनर मैनेजर
$221K
प्रोडक्ट मैनेजर
$102K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$81.2K
सेल्स
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$203K
सामान्य प्रश्न

Marsh & McLennan Companies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मार्केटिंग at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $276,375 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Marsh & McLennan Companies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $89,000 है।

