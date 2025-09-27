कंपनी निर्देशिका
ManTech
ManTech डेटा साइंटिस्ट वेतन

ManTech में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $148K है। ManTech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
प्रति वर्ष कुल
$148K
स्तर
-
मूल वेतन
$148K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
12 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ManTech?

$160K

सामान्य प्रश्न

ManTech in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $240,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ManTech में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $148,000 है।

