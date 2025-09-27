Mailchimp सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Mailchimp में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$171K से CA$249K तक है। Mailchimp के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत कुल मुआवजा CA$197K - CA$224K Canada सामान्य रेंज संभावित रेंज CA$171K CA$197K CA$224K CA$249K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Mailchimp में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Mailchimp ?