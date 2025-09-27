कंपनी निर्देशिका
Mailchimp
Mailchimp सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Mailchimp में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$171K से CA$249K तक है। Mailchimp के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$197K - CA$224K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

CA$226K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Mailchimp में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Mailchimp in Canada में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$249,443 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mailchimp में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$171,228 है।

