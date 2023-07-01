कंपनी निर्देशिका
Mahana Therapeutics
Mahana Therapeutics वेतन

Mahana Therapeutics का मध्यक वेतन प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $271,350 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Mahana Therapeutics. अंतिम अपडेट: 10/22/2025

प्रोडक्ट मैनेजर
$271K
सामान्य प्रश्न

Mahana Therapeutics में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $271,350 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Mahana Therapeutics में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $271,350 है।

