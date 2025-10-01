Magna International सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Romania में

कंपनी निर्देशिका
Magna International में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania पैकेज प्रति year कुल RON 285K है। Magna International के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
प्रति वर्ष कुल
RON 285K
स्तर
L3
मूल वेतन
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
बोनस
RON 37.4K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Magna International?

RON 715K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

Magna International in Romania में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RON 327,754 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Magna International में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Romania के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RON 273,872 है।

अन्य संसाधन