Magic Leap सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Zurich Area में

Magic Leap में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Zurich Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year CHF 172K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year CHF 209K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Zurich Area पैकेज कुल CHF 213K है। Magic Leap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Entry Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Magic Leap में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Magic Leap in Greater Zurich Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 235,332 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Magic Leap में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Zurich Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 180,361 है।

अन्य संसाधन