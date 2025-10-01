Magic Leap सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Zurich Area में

Magic Leap में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Zurich Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year CHF 172K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year CHF 209K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Zurich Area पैकेज कुल CHF 213K है। Magic Leap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Magic Leap में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Magic Leap ?