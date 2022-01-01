कंपनी निर्देशिका
Magic Leap
Magic Leap वेतन

Magic Leap का वेतन निम्न स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $90,554 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $324,719 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $113K
मार्केटिंग
Median $151K

बिज़नेस एनालिस्ट
$167K
डेटा साइंटिस्ट
Median $150K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$204K
हार्डवेयर इंजीनियर
$90.6K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$199K
लीगल
$189K
ऑप्टिकल इंजीनियर
$155K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$92.3K
प्रोडक्ट मैनेजर
$216K
प्रोग्राम मैनेजर
$174K
रिक्रूटर
$176K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$322K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$259K
यूएक्स रिसर्चर
$119K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Magic Leap में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Magic Leap is सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

