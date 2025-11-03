कंपनी निर्देशिका
MacPaw
MacPaw सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

MacPaw में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine पैकेज प्रति year कुल UAH 2.37M है। MacPaw के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
प्रति वर्ष कुल
UAH 2.37M
स्तर
L4
मूल वेतन
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
बोनस
UAH 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं MacPaw?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

MacPaw in Ukraine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज UAH 3,373,102 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
MacPaw में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Ukraine के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा UAH 2,366,206 है।

