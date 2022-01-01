कंपनी निर्देशिका
M1 Finance वेतन

M1 Finance का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $50,250 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $175,875 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है M1 Finance. अंतिम अपडेट: 10/9/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $165K
कस्टमर सर्विस
$62.7K
मार्केटिंग
$127K

मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$50.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$119K
प्रोडक्ट मैनेजर
$169K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$176K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

M1 Finance में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

