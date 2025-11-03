कंपनी निर्देशिका
LyondellBasell
LyondellBasell मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

LyondellBasell में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $140K है। LyondellBasell के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
LyondellBasell
Mechanical Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
$140K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$140K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं LyondellBasell?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

LyondellBasell in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $158,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
LyondellBasell में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $128,000 है।

अन्य संसाधन