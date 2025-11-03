कंपनी निर्देशिका
Luxury Escapes
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Luxury Escapes सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Luxury Escapes में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Australia पैकेज प्रति year कुल A$114K है। Luxury Escapes के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
प्रति वर्ष कुल
A$114K
स्तर
Mid
मूल वेतन
A$114K
Stock (/yr)
A$0
बोनस
A$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Luxury Escapes?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Luxury Escapes in Australia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$201,567 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luxury Escapes में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$126,385 है।

अन्य संसाधन