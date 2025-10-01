Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 144K से L4 के लिए प्रति year PLN 265K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 168K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
