Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 144K से L4 के लिए प्रति year PLN 265K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 168K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 144K PLN 144K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 222K PLN 222K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 265K PLN 265K PLN 0 PLN 0 देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

