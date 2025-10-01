Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 125K से L4 के लिए प्रति year PLN 329K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 236K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 125K PLN 125K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 267K PLN 267K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 329K PLN 329K PLN 0 PLN 0 देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

