Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $92.5K से L5 के लिए प्रति year $107K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $120K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
