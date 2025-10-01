Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine L2 के लिए प्रति year UAH 1.42M से L5 के लिए प्रति year UAH 3.18M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 1.78M है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- L2 Regular Software Engineer UAH 1.42M UAH 1.41M UAH 0 UAH 5.9K L3 Senior Software Engineer UAH 2.19M UAH 2.19M UAH 0 UAH 0 L4 Lead Software Engineer UAH 3.13M UAH 3.13M UAH 0 UAH 0 देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( UAH ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Luxoft ?