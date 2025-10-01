Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Serbia में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Serbia L2 के लिए प्रति year $46.8K से L4 के लिए प्रति year $48.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Serbia पैकेज कुल $57K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
