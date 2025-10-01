कंपनी निर्देशिका
Luxoft
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Serbia

Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Serbia में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Serbia L2 के लिए प्रति year $46.8K से L4 के लिए प्रति year $48.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Serbia पैकेज कुल $57K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
Senior Software Engineer
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$48.1K
$48.1K
$0
$0
देखें 3 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Luxoft in Serbia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 234,659 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Serbia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 202,608 है।

