कंपनी निर्देशिका
Luxoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Munich Metro Region

Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Munich Metro Region में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Munich Metro Region L2 के लिए प्रति year €56.5K से L3 के लिए प्रति year €68.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Munich Metro Region पैकेज कुल €69.9K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 3 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से €26.7K+ (कभी-कभी €267K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un सॉफ्टवेयर इंजीनियर en Luxoft in Munich Metro Region tiene una compensación total anual de €92,067. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Munich Metro Region es €66,806.

फीचर्ड जॉब्स

    Luxoft के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन