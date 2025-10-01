Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Munich Metro Region में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Munich Metro Region L2 के लिए प्रति year €56.5K से L3 के लिए प्रति year €68.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Munich Metro Region पैकेज कुल €69.9K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
