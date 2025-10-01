कंपनी निर्देशिका
Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mexico में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mexico L1 के लिए प्रति year MX$30.1K से L4 के लिए प्रति year MX$62K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mexico पैकेज कुल MX$53.9K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
सामान्य प्रश्न

El paquete salarial más alto reportado para un सॉफ्टवेयर इंजीनियर en Luxoft in Mexico tiene una compensación total anual de MXMX$69,199. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxoft para el puesto de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Mexico es MXMX$53,880.

