Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mexico में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mexico L1 के लिए प्रति year MX$30.1K से L4 के लिए प्रति year MX$62K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mexico पैकेज कुल MX$53.9K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***