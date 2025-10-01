कंपनी निर्देशिका
Luxoft
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Krakow Metropolitan Area

Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 167K से L4 के लिए प्रति year PLN 251K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 222K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Luxoft in Krakow Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 300,681 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Krakow Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 221,532 है।

