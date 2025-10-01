Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 167K से L4 के लिए प्रति year PLN 251K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 222K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( PLN ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Luxoft ?