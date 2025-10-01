Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Guadalajara Metropolitan Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year MX$31.1K से L4 के लिए प्रति year MX$62K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area पैकेज कुल MX$49.2K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
