Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Los Angeles Area में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Los Angeles Area L3 के लिए प्रति year $121K से L4 के लिए प्रति year $127K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज कुल $120K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$121K
$121K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Luxoft in Greater Los Angeles Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $130,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

