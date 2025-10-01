कंपनी निर्देशिका
Luxoft
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Luxoft सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Cairo में

Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Cairo L2 के लिए प्रति year EGP 25K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Cairo पैकेज कुल EGP 25K है। Luxoft के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Luxoft?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Luxoft in Greater Cairo में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज EGP 26,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Luxoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Cairo के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा EGP 24,750 है।

अन्य संसाधन